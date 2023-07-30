الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قداسة البابا يستقبل كاهن الأقباط الأرثوذكس بالعراق

قداسة البابا يستقبل
قداسة البابا يستقبل كاهن الأقباط الأرثوذكس بالعراق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية في العراق، الذي قدم تقريرًا عن خدمته لأبناء الكنيسة القبطية في العراق.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع الذي يشرف عليه.

هذا والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء الامس أعضاء جمعية الآثار القبطية، وعددًا من المتخصصين الحاصلين في السنتين الماضيتين على درجتي الماچستير والدكتوراه في الدراسات القبطية من الجامعات المصرية، وذلك في ختام المؤتمر السنوي لجمعية الآثار القبطية الذي جرت فعالياته على مدار يومين، تحت عنوان "أطروحات مضيئة في الدراسات القبطية في الجامعة المصرية (٣)".

حضر اللقاء بعض رؤساء أقسام وأساتذة القبطيات في الجامعات المصرية.

واستمع قداسته إلى ملخص لأربعٍ وعشرين رسالة ماچستير ودكتوراه في كافة مجالات الدراسات القبطية، التي ألقيت خلال المؤتمر، منها تسع رسائل دكتواره وخمس وعشرة رسالة ماچستير.

وفي ختام اللقاء منح قداسته شهادات تقدير وهدايا تذكارية للباحثين وأعضاء جمعية الآثار القبطية، وأساتذة القبطيات الحضور.

 

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