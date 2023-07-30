"لم ولن تتخلى عنها"..  صحفي: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي

علق الكاتب الصحفي، جمال رائف، علي اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال الكاتب رائف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي، متابعاً:" لم ولن تتخلى عنها".

وأضاف أن مصر لم ولن تتخلي عن مسئوليتها اتجاه الشعب الفلسطيني، ودعم الأشقاء الفلسطينين لتوحيد الصف من الداخل وكذلك توحيد البيت الفلسطيني.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثمن خلال كلمته في افتتاح اجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية دعم ومساندة الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن اجتماع الفصائل الفلسطينية رسالة مهمة مفادها أنها ملتفة حول قيادتها الشرعية، موضحًا أن الدلالة الثانية لاجتماع اليوم هي محورية الدور المصري وحيويته وفاعليته المستمرة.