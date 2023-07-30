صلاح جمعة: اجتماع الفصائل مهم للتركيب الداخلي للبيت الفلسطيني

علق صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير أنباء الشرق الأوسط، علي اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع مهم بالنسبة للتركيب الداخلي للبيت الفلسطيني.

وأضاف أن هناك عدوان مستمر من الحكومة الإسرائيلية والإسرائيليين علي أبناء الشعب الفلسطيني وكان أخر هذا العدوان في جنين والذي أدي إلى استشهاد 13 فلسطيني، وبالتالي كانت السلطة الفلسطينية، هبت الجميع للدفاع عن الشعب الفلسطيني ولكن التنسيق كان ينقص الفصائل الفلسطينية ليكفية مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس بعد التشاور مع القيادة المصرية إلى عقد اجتماع في القاهرة لتوحيد وتنسيق الجهود، مؤكداً أن مصر ترعي هذا الاجتماع وترعي كل الفصائل الفلسطينية.