الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد بثنائية وديًا

مانشستر سيتي وأتلتيكو
مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

خسر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة الودية خلال جولتهما الصيفية التحضيرية للموسم الجديد.

وكان فريق مانشستر سيتي في مواجهة ودية أمام أتلتيكو مدريد، في إطار استعدادات الناديين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد بثنائية في المباراة الودية

وتقدم أتلتيكو مدريد على مانشستر سيتي بهدف نظيف، سجله الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 66 من زمن الشوط الثاني، وذلك بعد تصويبة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 من زمن اللقاء، تمكّن يانيك كاراسكو من تسجيل الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد، والذي جاء أيضًا من تصويبة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد محاولات عديدة، تمكّن روبن دياز من هز شباك أتلتيكو مدريد، وتسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 85 من زمن اللقاءن والتي جاءت من من ركلة ركنية من سيرجيو جوميز، ليُسددها روبن دياز برأسه وتدخل مرمى الخِصم.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، خلف جاره ريال مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وبرشلونة المتصدر برصيد 88 نقطة.

بينما أنهى فريق مانشستر سيتي، الموسم الماضي 2022/ 2023، بتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.

وتمكّن فريق مانشستر سيتي من تقديم موسم مميز، حيث توّج بالثلاثية التاريخية، وهي بطولة الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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