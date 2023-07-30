الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة فى مستقبل محمد عبدالشافى مع الزمالك

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

كشف مصدر مقرب من محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مفاجأة فيما يتعلق باعتزال اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وكانت أنباء قد خرجت في الساعات الماضية بشأن قرار عبدالشافي في الاعتزال نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن عبدالشافي لم يتحدث مع مسئولي الزمالك بشكل رسمي حتى الآن في الاعتزال، مشيرًا إلى أن اللاعب مندهش من التعامل معه، وكأن الأمر قد انتهى واعتزل.

وأشار المصدر إلى أن عبدالشافي يدرس الاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر وتأجيل خطوة الاعتزال، خاصة أنه تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وبات جاهزًا في الوقت الحالي للمشاركة في المباريات.

ويتواجد عبدالشافي مع بعثة الزمالك حاليًا في المملكة العربية السعودية على هامش خوض البطولة العربية.

ويستعد الزمالك لملاقاة الشباب السعودي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة العربية.

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