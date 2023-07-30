رئيس مركز القدس يكشف أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر ضروري جدًا.

وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الفصائل الفلسطينية تدرك تمامًا أن هناك مخاطر شديدة إن لم يحدث توافق بينهم".

وتابع: "هذا اللقاء مصيري لأن هناك قوى في الشارع الفلسطيني مستعدة أن تأخذ المشهد وأن تتجاوز كل شيء، هذه الفصائل إن لم تعكس مصالح الفلسطينيين والتحديات الكبيرة التي يتعرضون لها فهناك الكثير قد يقول لهم لماذا تمثلني وأنت لم تفعل شيئًا لمصلحتي".

وأشار إلى أن التاريخ لا ينتظر أحدًا والشارع الفلسطيني قد يتجاوز تلك الفصائل، كما أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية لم تحترم أحدًا.

واستكمل: "الفصائل الفلسطينية هذه المرة لن يسمحوا بالقول إنهم سيفشلون، حتى إذا توصلوا لنقطة جدال سيتفقون على بداية لقاءات متتالية ومتسارعة من أجل الاتفاق".

وأكد أن البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في العلمين لن يتضمن أي نقطة فشل؛ لأنهم يخشون من ردة فعل الشعب الفلسطيني.