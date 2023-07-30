"توحدوا لمواجهة الاحتلال".. باحثة توجه رسالة للشعب الفلسطيني

وجهت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، رسالة للشعب الفلسطيني تزامنًا مع اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة.

وقالت حداد خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "توحدوا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي" مؤكدة أنه رغم كل الاختلافات الموجودة بين الفصائل يمكن لتلك الفصائل أن تتوحد لمواجهة الاحتلال.

وأضافت أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية صادقة من كل الفصائل فسيكون كان تذليل لكافة العقبات من أجل تحقيق رؤية مشتركة للفصائل.

وتابعت: "هناط جزء من حركة حماس معني بأن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية، خصوصًا أن بعض قيادات حركة حماس قريبة من الجهود المصرية، ويجب أن يغلب قيادات تيارات حماس المصلحة الوطنية أولًا".

وأردفت: "إيران تضغط على كتائب القسام بشكل كبير لأنها هي من تمولها" مؤكدة ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية".