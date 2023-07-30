الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: آن الآوان أن يتحمل العالم مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، إنه آن الآوان أن يتحمل العالم مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وعلّق السعيد خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الأهمية تبدو مضاعفة هذه المرة؛ بسبب الظرف الزمني وطبيعة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات جوهرية فيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا، والتصعيدات المتواصلة في الأراضي المحتلة، واقتحام المخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمناطق المقدسة في القدس الشريف.

وأكد أن كل هذه التحديات تؤكد أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية مضاعفة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة لدى القوى الفلسطينية المختلفة ولديها علاقات قوية مع كل الأطراف والفصائل الفلسطينية.

وتابع: "الاجتماع فرصة مهمة للغاية لأن تخرج مجموعة التوافقات من أرض مصر التي دعمت وساندت واحتضنت القوى الفلسطينية المختلفة على مدار عقود".

القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية اجتماع الفصائل الفلسطينية العلمين الجديدة

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