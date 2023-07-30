حملات مكثفة لفصل الإعلانات المضيئة وترشيد الكهرباء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة العامة، وفقًا لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين.

ففي مركزي سمالوط والمنيا، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 إعلانًا مضيئًا على مستوى شوارع مدينة المنيا منها 480 إعلانًا بالشوارع الرئيسية و100 إعلان مضيئ بكوبري النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلانًا مضيئًا بحي جنوب مدينة سمالوط وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وفي مركز مطاي، نفذّت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ووجهات المحال التجارية وذلك بالتنسيق مع إدارة الكهرباء وإدارة الإشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة و طريق مصر - أسوان الزراعي، وطريق ٢٤٢، والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق إلى جانب المرور على المحلات التجارية والتنبيه بتخفيف الاضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساءاً ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملاً باللوائح والقوانين.

حملات فصل الإعلانات المضية لترشيد الطاقة بالمنيا

حملات فصل الإعلانات المضية لترشيد الطاقة بالمنيا

حملات فصل الإعلانات المضية لترشيد الطاقة بالمنيا

حملات فصل الإعلانات المضية لترشيد الطاقة بالمنيا

حملات فصل الإعلانات المضية لترشيد الطاقة بالمنيا