الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنك ناصر يبدأ صرف معاشات أغسطس الثلاثاء

بنك ناصر
بنك ناصر

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، صرف معاشات شهر أغسطس، بعد غدٍ الثلاثاء، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، أو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وأفادت وزيرة التضامن بإصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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