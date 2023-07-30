الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السجينى: لا يمكن اختيار المحافظين بالانتخاب الآن.. ولامركزية الدستور مالية وليست سياسية

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه وأصبح الاتجاه الآن مع تعيين المحافظين.

وتابع السجيني في كلمته خلال جلسة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني حول قانون الإدارة المحلية أن الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق فيها انتخاب المحافظين وربما يحدث لاحقا مع تقدم وتطور الأوضاع والوعي خاصة بالمحليات وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب في مرحلة لاحقة.

وشدد السجيني على أن اللامركزية التي نص عليها الدستور ليست لامركزية سياسية ولكن مالية.

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