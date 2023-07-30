ممثل كتلة الحوار يطالب بإتاحة التصويت الإلكترونى فى الانتخابات

علق الدكتور باسل عادل، ممثل كتلة الحوار، في الحوار الوطني، على مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، قائلًا: "لو كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة ٥٢ والتي تعطي رئيس اللجنة مدة ٥ أيام لإعلان النتائج، ولذا نوصي بأن يتم إعلان النتائج خلال ٢٤ ساعة".

وتابع باسل عادل خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن المادة ٥٠ أيضًا تنقص من شفافية العملية الانتخابية، ونتصور أن يحدث الفرز مع كل عملية غلق للجنة يوميًا، وفي نهاية كل ٣ أيام يعلن رئيس اللجنة الفرعية وبشكل موثق عن نتائج الانتخابات ويتم الإعلان والكشف عنها للجميع.

وطالب ممثل كتلة الحوار بإتاحة التصويت الإلكتروني في الانتخابات، قائلًا: "بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت".

وفيما يخص الإنفاق الانتخابى على الدعاية الانتخابية، أوصي بضرورة إلزام مكاتب الدعاية والإعلان بتسليم الفواتير الانتخابية في وقته وحينه لرصد الدعاية الانتخابية.

كما طالب بضرورة التصدى للرشاوي الانتخابية، وقال لا بد أن يكون لها حل لأن المال السياسي في مصر يحكم الانتخابات.