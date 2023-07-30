علاء عصام: لدينا رغبة حثيثة فى صياغة قانون للمحليات يتناسب مع الدستور

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين لصياغة قانون يتناسب مع الدستور.

وقال، خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إنه لا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.

وواصل: "الموضوع محل اتفاق وتوافق، وفي ظني أن هذه الموضوعات تكمل النقاش حول صياغة القانون وإعطاء بعد عميق لمفهوم الإدارة المحلية".

فيما قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق: المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها، والمحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى، وجميعها يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.

وأضاف: "المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة، ويجب أن يأتى بالتعيين لا الانتخاب، ونحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها".

وطالب: "لا بد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته".