غدًا.. قافلة طبية بقرية تندة بمركز ملوي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية تندة بمركز ملوى جنوب المحافظة، غدًا الإثنين وعلى مدار يومي 31 يوليو و1 أغسطس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جهته، أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد - الأنف والأذن".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.