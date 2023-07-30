كاتب صحفى: مصر تحظى بثقة عالية لدى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية

كشف الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن جهود مصر لإنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على درجة كبيرة من الأهمية بسبب إمكانية أن تكون هناك معالجات للتطور فيما يتعلق بالفصائل والقوى الفلسطينية بعد حالة من التشرذم والتراجع والخلل في المشهد الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2007 وحتى الآن وما حدث في غزة والقاهرة بشكل دوري تستضيف الفصائل الفلسطينية وتوجه الدعوات وتسعى جاهدة باعتبار أن مصر دولة مفتاحية تمتلك الكثير من الجهود المكثفة وتحظى بثقة وموثوقية عالية لدى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

وتابع أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام الدولي بنجاح مصر في هذه الجهود التي نجحت فيها على مدار الـ8 سنوات الماضية في إنقاذ تطورات الأوضاع في الداخل الفلسطيني ووقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وجنين وغيرهما كما حدث في شهر مايو والشهر الماضي.

واختتم أن "لاجتماع ربما يؤدي إلى درجة كبيرة إلى أن تكون هناك ثقة وتوافق شروط النجاح في هذه الجهود المصرية في إمكانية إقناع الفصائل الفلسطينية بضرورة السير قدمًا للتوصل إلى حلول وقواسم مشتركة والتلاقي نحو هدف واحد وهو الإسراع بإنهاء الانقسام الفلسطيني ووجود رغبة في تعزيز وتحقيق الوحدة الفلسطينية".