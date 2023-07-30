الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر تحظى بثقة عالية لدى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف العشري

كشف الكاتب الصحفي أشرف العشري، عن جهود مصر لإنجاح مؤتمر الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على درجة كبيرة من الأهمية بسبب إمكانية أن تكون هناك معالجات للتطور فيما يتعلق بالفصائل والقوى الفلسطينية بعد حالة من التشرذم والتراجع والخلل في المشهد الفلسطيني طيلة السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2007 وحتى الآن وما حدث في غزة والقاهرة بشكل دوري تستضيف الفصائل الفلسطينية وتوجه الدعوات وتسعى جاهدة باعتبار أن مصر دولة مفتاحية تمتلك الكثير من الجهود المكثفة وتحظى بثقة وموثوقية عالية لدى كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

وتابع أن هناك درجة كبيرة من الاهتمام الدولي بنجاح مصر في هذه الجهود التي نجحت فيها على مدار الـ8 سنوات الماضية في إنقاذ تطورات الأوضاع في الداخل الفلسطيني ووقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وجنين وغيرهما كما حدث في شهر مايو والشهر الماضي.

واختتم أن "لاجتماع ربما يؤدي إلى درجة كبيرة إلى أن تكون هناك ثقة وتوافق شروط النجاح في هذه الجهود المصرية في إمكانية إقناع الفصائل الفلسطينية بضرورة السير قدمًا للتوصل إلى حلول وقواسم مشتركة والتلاقي نحو هدف واحد وهو الإسراع بإنهاء الانقسام الفلسطيني ووجود رغبة في تعزيز وتحقيق الوحدة الفلسطينية".

مصر الفصائل والقوى الفلسطينية فلسطين اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين