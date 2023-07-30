بعد ضم سيباستيان سابيتزر.. أبرز 3 صفقات بين بايرن ميونخ ودورتموند

تمكّن نادي بروسيا دورتموند الألماني من حسم صفقة النمساوي مارسيل سابيتزر، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي بروسيا دورتموند في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر، من صفوف بايرن ميونخ في الصيف الحالي، مقابل 19 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2027.

وشارك مارسيل سابيتزر في 54 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، وتوّج معهم بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

مارسيل سابيتزر

أبرز الصفقات بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند

وبهذا الصدد، نستعرض أبرز الصفقات بين ناديي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وذلك على النحو التالي:

1- ماتس هوملز

انضم المدافع الألماني ماتس هوملز إلى صفوف بروسيا دورتموند في عام 2008، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 4 ملايين و200 ألف يورو.

ثم عاد إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2016، مقابل 35 مليون يورو، قبل أن ينضم مجددًا إلى دورتموند في عام 2019، مقابل 30 مليون و500 ألف يورو.

وشارك ماتس هوملز في 118 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم 8 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

بينما شارك في 468 مباراة مع دورتموند، سجل خلالهم 34 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

ماتس هوملز

2- سيباستيان رودي

انضم لاعب الوسط الألماني سيباستيان رودي إلى صفوف بروسيا دورتموند في عام 2016، قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 12 مليون يورو.

وشارك سيباستيان رودي في 52 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم 4 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

بينما قضى 3 مواسم مع دورتموند، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وتوّج بلقب كأس ألمانيا.

سيباستيان رودي

3- نيكلاس زوله

انضم المدافع الألماني نيكلاس زوله إلى صفوف بروسيا دورتموند في عام 2022 الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك نيكلاس زوله في 171 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألماني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بينما شارك في 41 مباراة مع دورتموند حتى الآن، سجل خلالهم هدفين، وقدم 4 تمريرات حاسمة.