الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشييع جثمان النقيب محمد الغرياني من مسقط رأسه

النقيب محمد الغرياني
النقيب محمد الغرياني

سادت حالة من الحزن بين ضباط قسم شرطة المقطم، عقب وفاة النقيب محمد رجب الغرياني، معاون وحدة المباحث إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء عمله، وتشيع جنازته من مسقط رأسه.

وتبين تقديم أصدقائه له الدعاء والمغفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحولت منصات السوشيال ميديا إلي دفاتر عزاء، بعد تداول نبأ الوفاة الضابط الغرياني.

وجاء نعي أصدقائه : «ربنا يرحمك و يغفرلك كنت قمة في الإحترام و الأخلاق و الناس كلها كانت تشهد بأخلاقك ربنا يرحمك برحمته يا صاحبي و يجعل مثواك الجنه يارب».

ضباط قسم شرطة المقطم معاون وحدة المباحث أزمة قلبية مسقط رأسه النقيب محمد رجب الغرياني الضابط الغرياني

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