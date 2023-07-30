الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" توضح معايير برنامج الطفولة المبكرة

حضانات
حضانات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدّقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

وأكدت وزارة التضامن، أن البرنامج يقوم على عدة محاور منها:

- تطوير جودة الحضانات، حيث قام البرنامج بإعداد وثيقة معايير جودة الحضانات.

- تطوير المنهج القومي للحضانات للأطفال تحت عمر 4 سنوات ليكون منهجًا قوميًا تلتزم به جميع الحضانات.

- منع تعدد المناهج التي كانت مستخدمة في دور الحضانات، حيث يستهدف البرنامج إعداد ورفع قدرات 4300 من ميسرات الحضانات، وكذلك 270 فردًا من الكوادر الإشرافية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

- تطوير الحضانات القائمة وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وحاليًا قامت 17 جمعية أهلية بالتقدم بمقترحات للتطوير، وذلك ضمن مستهدف يشمل 500 حضانة.

- رفع الوعى حيث يقوم البرنامج باستهداف الأسر لتوعيتهم بأهمية التحاق الأطفال بدور الحضانة في هذه المرحلة الحيوية من عمرهم.

- تقديم نماذج جديدة وغير تقليدية لدور الحضانة وذلك من خلال تنفيذ نموذج الحضانات المنزلية كشكل غير تقليدي للحضانات. 

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