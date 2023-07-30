تقارير: الهلال ينتظر قرار «خيسوس» لحسم مصير «ديلجادو» و«كاريلو»

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أن إدارة نادي الهلال السعودي، أرجعت مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشيل ديلجادو، بالبقاء أو الرحيل إلى البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الجديد للفريق.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن "المدرب البرتغالي سيسلم تقريرًا فنيًّا حول الثنائي بعد نهاية مشاركة «الزعيم» في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسيُحدِّد فيه مصيرهما مع الهلال بالاستمرار، أو تغييرهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

يأتي ذلك في ظل بقاء عامين في عقد ميشيل، وموسم واحد في عقد كاريلو، وحيث يعد الأخير أكثر اللاعبين الأجانب بقاءً في صفوف الهلال، حيث قضى مع الفريق خمسة مواسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال يستهدف التعاقد مع لاعبَين آخرين، أحدهما سيكون بديلًا للمالي موسى ماريجا، بينما ستتحدَّد هوية الثاني بعد انتهاء البطولة العربية.

يذكر أن الهلال تعاقد خلال فترة الانتقالات الجارية مع السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش.