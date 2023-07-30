تزامنًا مع احتفال الكاثوليكية.. من هي القديسة ماريا ليسوع للقربان الأقدس العذراء؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم، بذكرى رحيل القديسة ماريا العذراء، وتزامنًا مع ذكراها ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.

من هي ماريا نافيداداد فينيغاس دي لا توري؟



ولدت ماريا نافيداداد فينيغاس دي لا توري فى 8 أكتوبر 1868 في بلدة زابوتلانيجو خاليسكو الصغيرة الواقعة في وسط المكسيك.

في سن السادسة عشرة فقدت والدتها ، وعانت أسرتها من صعوبات اقتصادية. وتوفي والدها أيضًا في التاسعة عشرة ، فذهبت لتعيش مع خالتها. في 8 ديسمبر 1898 وفى عيد مريم التي حبل بها بلا دنس، تخلت عن دراستها الجامعية في القانون وانضمت إلى جمعية بنات مريم عاشت معهم لمدة سبعة سنوات عملت كممرضة وسكرتيرة ومسؤولة عن الصيدلية.

في عام 1905، بدعوة من مرشدها الروحي ، شاركت في رياضة روحية، وبعد ذلك قررت الأنضمام لجماعة من النساء المتدينات اللاتي يقمن بإدارة مستشفى القلب الأقدس الصغيرة للفقراء في غوادالاخارا منذ أكثر من عشرين عامًا. أنها ليست جماعة رهبانية معتمدة، ولكنها جمعية علمانية معترف بها من قبل الكنيسة.

فكرست نفسها لمدة أربعة وخمسين عامًا لرعاية المرضى في مستشفى صغيرة للفقراء ، حيث أسست جماعة رهبانية باسم " بنات قلب يسوع الأقدس".

وانتُخبت عام 1921 رئيسةً عامةً في جماعتها. وفى عام 1930 أخذت اسم ماريا ليسوع للقربان الأقدس.وقدمت نذورها الرهبانية الإحتفالية.

بعد بضعة أشهر من الانتخابات ، اقترح أسقف الأبرشية بنفسه أن تكتب الدساتير لاعتمادها من قبل الكنيسة كرهبنة معتمدة ، وبعد وصول خطاب الإعتماد من السلطة الكنسية في عام 1930.

بدأت في جمع الأموال لبناء مسكن للجماعة الرهبانية الجديدة ، الذي عاشت فيه خلال حرب كريستيرا، وهي فترة الاضطهاد الديني الشرس في المكسيك.

وتميزت ماريا ليسوع للقربان الأقدس بالتواضع والصمت والاهتمام بالعلاقات الأخوية.

من عام 1921 كانت متفوقة عامة. كانت تقوم دائما بخدمة الكهنة لأنهم نواب المسيح. ومازالت حتى اليوم ، تعيشة الرهبنة بروح المؤسسة ، وتعتني بالفقراء. وكبار السن المرضى: في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس ومؤخراً في إفريقيا أيضًا .

وقادت ، وهي مبتسمة وبسيطة ، الجماعة الجديدة حتى عام 1954 ، عندما سلمت إلى الرئيسة الجديدة ،وعاشت مع الجماعة كراهبة عادية. أمضى سنواتها الأخيرة وسط معاناة جسدية شديدة ، ورقدت بسلام عن عمر يناهز التسعين في 30 يوليو 1959.

طوبها البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 22 نوفمبر 1992.

وزاد في إكرامها وأعلنها قديسة في 21 مايو 2000. وأول امرأة قديسة من المكسيك. اشتهرت بتفانيها العميق للقربان المقدس ورعايتها المخلصة للفقراء والمرضى.