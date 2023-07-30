الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر لحماية الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطينى
الشعب الفلسطينى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن جهود مصر المستمرة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى اللقاءات الثنائية التي لا تتوقف بين القيادتين المصرية والفلسطينية، ومؤتمرات دولية وعالمية حول فلسطين، فيها جميعا مصر حاضرة بقوة داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني ومدافعة عن حقوقه المشروعة.

وأكد التقرير أن هناك لقاءات ثنائية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وتشدد القاهرة دائما على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأوضح التقرير أن هناك قمما ثلاثية عقدت أوائل العام الجاري ضمت إلى جانب الرئيس السيسي وأبومازن، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وخلالها حذرت مصر من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

واختتم أن ثوابت مصر لم تتغير، خاصة أن مطالبها واضحة في كل مؤتمر أو اجتماع دولي أو إقليمي يتعلق بفلسطين من ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابعة من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

القاهرة الإخبارية مصر فلسطين مصر وفلسطين

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين