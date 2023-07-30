الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر يقدم خدماته لـ45 ألف مريض غسيل كلوى سنويًا

مرضى الكلى
مرضى الكلى

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصرى، دعم مرضى الغسيل الكلوي من خلال وحدات بعدد من المحافظات.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، أن الوحدات متواجدة فى محافظات قنا، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية والبحيرة.

وأشارت الى أن الخدمات تقدم لما يقرب من 45 ألف مريض سنويًا، لافتة إلى أن جهاز الغسيل الكلوي يعمل على إزالة الفضلات والسوائل التي لم تعد الكلى قادرة على إزالتها من الجسم، كما يساهم في الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصحيح مستويات المواد السامة المختلفة في الدم.

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