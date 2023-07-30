أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاحد 30 يوليو 2023 في بورصة السلع

الأعلاف من السلع التي أصبحت تهم الكثير من المواطنين حيث أن أسعارها تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، فقد شهدت الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية الأمر الذي ينعكس الآن على أسعار الدواجن في الأسواق، حيث أن القطاع الداجني عاد للعمل بطاقة كبيرة لها نتيجة إلي توفير الأعلاف وتراجع أسعارها.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الاحد 30 يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الاحد 30 يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه

أسعار ذرة صفراء أوكرانيا اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه،

أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الاحد 30 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الاحد 30 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأحد 30 يوليوفي بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء رومانيا ليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

أسعار فول الصويا اليوم 2023

أسعار صويا 44 % اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 27500 جنيها صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأحد 30 يوليوفي بورصة السلع 9000 جنيها صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 42500 جنيه صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرر االيوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 43500 جنيه صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 27000 جنيه صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 16500 جنيه صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 24000 جنيه صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 49000 جنيه صب أرضه.

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 30 يوليو في بورصة السلع 7500 جنيه صب أرضه.

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