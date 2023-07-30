الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاحد 30 يوليو 2023 في بورصة السلع

الدواجن
الدواجن

الأعلاف من السلع التي أصبحت تهم الكثير من المواطنين حيث أن أسعارها تنعكس علي أسعار الدواجن في الأسواق، فقد شهدت الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية الأمر الذي ينعكس الآن على أسعار الدواجن في الأسواق، حيث أن القطاع الداجني عاد للعمل بطاقة كبيرة لها نتيجة إلي توفير الأعلاف وتراجع أسعارها.

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وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار أعلاف  الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد  

 أسعار ذرة صفراء برازيلي اليوم الاحد 30  يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء ارجنتينى اليوم الاحد 30  يوليو في بورصة السلع 15200 جنيها صب أرضه

أسعار ذرة صفراء أوكرانيا اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه،

أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الاحد 30  يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الاحد 30  يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

 أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأحد 30  يوليوفي بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه.

أسعار ذرة صفراء رومانيا ليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 13700 جنيها صب أرضه

أسعار فول الصويا اليوم 2023 

أسعار صويا 44 % اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 27500 جنيها  صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 28500 جنيه  صب أرضه.

أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأحد 30  يوليوفي بورصة السلع 9000  جنيها  صب أرضه.

أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 42500 جنيه  صب أرضه.

أسعار زيت صويا مكرر االيوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 43500 جنيه  صب أرضه.

أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 27000  جنيه  صب أرضه.

أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 16500 جنيه  صب أرضه.

أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 24000  جنيه  صب أرضه.

أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 30  يوليو  في بورصة السلع 49000 جنيه  صب أرضه.

أسعار قشر فول الصويا اليوم الأحد 30  يوليو في بورصة السلع 7500 جنيه  صب أرضه.

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