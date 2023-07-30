أجندة الدستور الثقافية اليوم الأحد 30 يوليو 2024

احتفالية “ملتقي حوار الفنون”، إحدى الإمسيات الفنية الثقافية، والتي يحتشد بها اليوم الأحد 30 يوليو، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ويحتضن مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، في الثامنة والنصف، احتفالية ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تحت عنوان “ملتقي حوار الفنون”، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح.

وتقام الاحتفالية في إطار مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية، يشارك في الاحتفالية فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية، فرقة حسب الله، فرقة سمعنا طبلتك، وكورال الجماهير، وفن التنورة والدروايش المصرية.

ــ آداب الصداقة في القومي للحضارة

وبالتزامن مع اليوم العالمي للصداقة، تعقد في العاشرة والنصف صباحا، بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة حكي للأطفال بعنوان “آداب الصداقة”.

تتناول الورشة تعريف الأطفال الصغار تعاليم الحكيم بتاح حتب، والذي يُوضح فيها كيفية اختيار الصديق من خلال النصائح الرائعة التي أهداها لابنه؛ والتي يقول فيها: "إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته، اقترب منه، وكن معه منفردًا، وامتحن قلبه بالمحادثة، فإذا أفشى شيئًا قد رآه، أو أتى أمرًا يجعلك تخجل منه، فعندئذ أحذر حتى أن تجاوبه، وكن صبوح الوجه ما دُمت حيًا".

ــ شاهين عمارة وعمران بمركز الإبداع الفني

وفي الخامسة والنصف مساء، يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، الأمسية التي ينظمها بيت المعمار المصري، وتعقد بعنوان “شاهين .. عمارة وعمران”، وذلك بالتزامن مع الذكري الــ 15 لوفاة المخرج الكبير يوسف شاهين.

يتحدث في الأمسية المعماري حمدي سطوحي، حيث يستعرض من خلال رحلة بين مجموعة من المشاهد، مشاهد للقاهرة في حياتنا تتخطى حدود الصورة البديعة للمدينة في ذهننا، ومشاهد في سينما المخرج يوسف شاهين تحمل الكثير من الرسائل العابرة لبعدي الزمن والمكان للأفلام.

ــ انطلاق النسخة السادسة من مسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الهمم

كما يطلق قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، النسخة السادسة لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى الاحتياجات الخاصة.

المسابقة تقام ‏فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، وإضافة مجالين جديدين هذا العام وهما الفن التشكيلي (الرسم) والإنشاد، لكل أنواع الإعاقات، ويبدأ التقديم للمسابقة اعتبارا من اليوم الأحد 30 يوليو، ويستمر حتى 29 سبتمر 2023.

ــ عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ اليوم عروض الدورة الــ 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري. حيث يعرض في السادسة مساء علي مسرح الغد بالعجوزة عرض “ستوكمان” . وفي السادسة أيضا علي مسرح السامر عرض “السراج”، وفي الثامنة عرض “بوسطة” علي مسرح السلام، وفي الثامنة أيضا عرض “العيلة” بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، وفي العاشرة علي مسرح الهناجر بالأوبرا أيضا عرض “قرب .. قرب”.

ــ البرنامج الثقافي لمعرض بورسعيد للكتاب

وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والتي تستمر حتي مطلع أغسطس المقبل، تعقد اليوم الأحد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

ففي السادسة وحتي الثامنة مساء، تقام عدة أنشطة وفعاليات مختلفة للأطفال، وتضم ورشة صنع زهور من ورق الكورشيه، ورش رسم وتلوين، لعبة السلم والثعبان حزر فزر.

ومن الثامنة وحتي العاشرة، لقاء بعنوان “البحر في الإبداع البورسعيدي”، بمشاركة الفنانين: دكتور عاطف زرمبة، الريس زكريا إبراهيم، دكتور محمد العشي، ويدير اللقاء الناقد دكتور أحمد يوسف عزت.

ومن العاشرة حتي الثانية عشرة، حفل فني والذي تحييه فرقة بورسعيد للموسيقي العربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.