الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تحذر من تقدم عناصر "فاجنر" نحو حدودها

قوات فاجنر
قوات فاجنر

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، من اقتراب عدد من عناصر مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية المنتشرين في بيلاروسيا نحو حدوده بلاده.

وأشار موراوسكي إلى أن أكثر من 100 مرتزق ينتمون إلى فاجنر يتقدمون باتجاه منطقة كالينينجراد الروسية على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا.

وشدد خلال تصريحات صحفية، على أن الوضع يزداد خطورة بسبب هذا التحرك الذي يعد "خطوة نحو المزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية".

وأعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، في تصريح الجمعة، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا يمكن أن تغلق حدودها بشكل مشترك مع بيلاروسيا في حال وقوع أحداث كبيرة ذات صلة بقوات فاجنر.

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

3 لينكات متاحة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

السعودية تطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة