بولندا تحذر من تقدم عناصر "فاجنر" نحو حدودها

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، من اقتراب عدد من عناصر مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية المنتشرين في بيلاروسيا نحو حدوده بلاده.

وأشار موراوسكي إلى أن أكثر من 100 مرتزق ينتمون إلى فاجنر يتقدمون باتجاه منطقة كالينينجراد الروسية على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا.

وشدد خلال تصريحات صحفية، على أن الوضع يزداد خطورة بسبب هذا التحرك الذي يعد "خطوة نحو المزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية".

وأعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، في تصريح الجمعة، أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا يمكن أن تغلق حدودها بشكل مشترك مع بيلاروسيا في حال وقوع أحداث كبيرة ذات صلة بقوات فاجنر.