إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

صدّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، السبت، على خطط عملياتية لاحتمال تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود مع لبنان، وفق إعلام عبري.

وقال موقع "واللا" الإخباري، إنه علم عبر مصادر خاصة لم يسمها، أن "غالانت صدّق على خطط عملياتية لاحتمال تدهور الوضع عند الحدود الشمالية تتضمن عدة مسارات، حتى لو امتد الأمر لمواجهة واسعة مفتوحة".

وفي يونيو الماضي، نصبت جماعة "حزب الله" اللبنانية، خيمتين على الحدود مع إسرائيل، أزالت إحداهما لاحقا، وتقول وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، إن الحزب يزيل ويعيد نصب الخيمة الثانية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونصبت الخيمة الأولى داخل "الخط الأزرق" في جرود بلدة كفر شوبا جنوب لبنان، والأخرى داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة.

و"الخط الأزرق"، حدود وضعتها الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، إلا أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة خرقه، علما بأنه لم يراعِ الحدود الرسمية بدقة، ما كرّس حالة من التوتر على جانبيه.

ويبلغ طول الحدود الدولية اللبنانية مع إسرائيل 87 كلم.

وفي السياق، عزز الجيش الإسرائيلي قواته عند الحدود الشمالية، تحسبا لأي مواجهة متوقعة مع "حزب الله"، بحسب قناة "13" الخاصة.