الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يوليو 2023 بمحافظات الجمهورية

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثير من الناس عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يوليو 2023 بمحافظات الجمهورية، حيث تكون الصلاة هي عماد الدين وفرض عين على كل مسلم.

وتقدم “الدستور”، عبر السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 يوليو 2023 بمحافظات الجمهورية، وهي كالآتي:



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 1:02 ص

موعد صلاة العصر 38: 4

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:19



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:46

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:27 م. 



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:27

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:35 م 

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:16 م. 



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 12:49 

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:36 م

وقت صلاة العشاء 9:00 م 


مواقيت الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 ص

موعد صلاة العصر 22: 4

موعد صلاة المغرب 7:38 م

موعد صلاة العشاء 8:58

 

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة