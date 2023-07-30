خبير: العلاقات المصرية الروسية تشهد فترة ذهبية فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة الإفريقية الروسية الثانية جاءت في توقيت غاية في الأهمية، كما أنها ذات مخرجات مهمة سواء على مسار العلاقات الروسية الإفريقية أو على مسار العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف أحمد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات متميزة، لافتًا إلى أن البلدين يحتفلان في أغسطس المقبل بمرور ثمانين عامًا على العلاقات الدبلوماسية، وهي علاقات تشهد فترة ذهبية ثانية بعد الفترة الذهبية الأولى خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وأوضح أننا نشهد فترة ذهبية في عهد للرئيس السيسي والرئيس بوتين تتلاقى فيها الرؤى وتنطلق من المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، لافتًا إلى أنها علاقات متميزة اقتصاديًا، حيث أن حجم التبادل التجاري 6 مليار دولار.