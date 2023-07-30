الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ملك المغرب يجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر

العاهل المغربي الملك
العاهل المغربي الملك محمد السادس

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه، اليوم الأحد، الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش: نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدرًا لأي شر أو سوء، نجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر.

وأضاف أن الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية، وجديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات، ولن نتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضوي للمياه.

وأكد أن موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما أكد أن ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم في كرة القدم حدث غير مسبوق.

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