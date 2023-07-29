السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استمرار موجة الحرارة خلال أغسطس مع انخفاض تدريجى

طقس حار
طقس حار

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع موجة الحر الشديدة التي تضرب كل دول العالم.

وقال عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك استمرارًا لموجة الحرارة في مصر خلال شهر أغسطس مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة على بعض مناطق الجمهورية، بداية من اليوم وسيستمر حتى نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن ظاهرة النينو مستمرة خلال الفترة المقبلة.

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