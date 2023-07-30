الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل ببورسعيد تعلن عن فرص عمل للشباب.. تعرف على التفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية العمل ببورسعيد، عن توافر فرص عمل للشباب، وذلك بإحدى شركات الماركت الشهيرة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، "مدير فرع، مشرف كاشير، مشرف استلامات، مشرف الأمن،  مشرف أغذية جافة، مشرف فريش فوود (جزاره- أجبان)، مشرف قسم المخبوزات والحلويات، مشرف قسم الأجهزة المنزلية، كاشير، منسق ممرات، موظف استعلامات، موظف أمن، شيف أجبان (ثلاجة)، شيف جزار، شيف خباز، باريستا، بائع بقسم الخضار والفاكهة، بائع بقسم الأجهزة المنزلية، وفني صيانة تبريد وتكييف".

على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف، حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون لديه خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة، وذلك للذكور والإناث، وأن يكون هناك موقف واضح للتجنيد للذكور.

وتتميز فرص العمل المتاحة، برواتب مجزية تحدد بحسب الخبرة، يوم راحة أسبوعي، أرباح سنوية، تأمين طبي (عائلي)، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، ملء الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLktLFqNZ1bcJGpY-yhgrp2HptvCyzQvj4GAXJeVcXh67czA/viewform

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