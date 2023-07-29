عادل حمودة يكشف دور الجينز وتأثيره فى الحرب العالمية الثانية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن "الجينز" لعب دورًا خاصًا جدًا في الحرب العالمية الثانية، بل ساهم في توحيد أفراد الجيش الأمريكي كما يؤكد خبراء الموضة، لافتًا إلى قول مارك إيفان بلاكمان، أستاذ ملابس الرجال في معهد الموضة في نيويورك: "أعتقد أننا إذا عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى الحرب العالمية الثانية، فإن التجنيد الإجباري غير حقًا الطريقة التي تنظر بها أمريكا إلى نفسها".

وأضاف عادل حمودة خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه عندما أُجبر أشخاص من خلفيات مختلفة للعمل معًا من أجل الصالح العام واجهوا بعضهم البعض وأدركوا أنهم جميعًا يريدون الشيء نفسه، هنا والكلام لا يزال لبلاكمان: "أصبح الجينز الجزء الرئيسي في صناعة الملابس داخل الجيش الأمريكي وبالتالي ساهم في صنع توازن كبير بين الجنود".