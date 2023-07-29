السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صاحبة السعادة وكريس المصرى.. مساء dmc يتابع فعاليات مهرجان "العالم علمين"

صاحبة السعادة وكريس
صاحبة السعادة وكريس المصري

كشف محمد سعد، مراسل برنامج "مساء دي إم سي"، عن آخر كواليس مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت، إن أهم فعالية حاليًا هي موعد مع صاحبة السعادة والساحر كريس المصري. 

وأضاف أن كل فريق الإعداد الخاص بالأستاذة إسعاد يونس، انتقل لمهرجان العلمين، كذلك اللوكيشن وكل الاستعدادات الخاصة للبرنامج.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ اللقاء بعد قليل، موضحًا أن المسرح الشعبي بمهرجان العلمين يقدم عروضًا مجانية يستطيع الجمهور أن يستمتع بها.

وأوضح أن المطربة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان يقدمان حفلًا في مهرجان العلمين  يوم 10 أغسطس، وكذلك النجمة إليسا والنجم تامر عاشور في حفلة مميزة بمهرجان العلمين يوم 5 أغسطس.

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