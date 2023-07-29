السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

مهيب أبو زيد
مهيب أبو زيد

كشف مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، عن تفاصيل إعلان وزارة العمل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت، إن شركات إلحاق العمالة صناعة مهمة جدا لأنها تساهم في توفير فرص عمل حقيقة أمام العمالة المصرية.

وأضاف أن هناك بعض الشركات تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونة ضدها.

وأشار إلى أن قانون العمل نظم عمل هذه الشركات، ووضع الضوابط وطبيعة عمل هذه الشركات.

 وأكد أن الشركات المرخصة موجودة على الموقع الخاص بالوزارة ويمكن التأكد أن الشركة مرخصة من خلال التواصل مع الوزارة.

مواد متعلقة

استشارى: يجب شرب 12 كوبًا من الماء يوميًا

حزب البيئة العالمى: غليان الكرة الأرضية يتسبب بتضرر الكهرباء

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال أغسطس

متحدث السياحة والآثار: نستهدف 30 مليون سائح فى 2030

زخم من الفعاليات.. مهرجان "العالم علمين" يبهر الحضور

استشارى مناخى: حذرونا من الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة

بعد القمة الروسية الإفريقية.. عكاشة: مصر قادرة على صياغة موقف متوازن دوليًا

صلاح حليمة: هناك توجه لوجود نظام مالى جديد يراعى أوضاع القارة الإفريقية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة