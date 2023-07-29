تفاصيل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج

كشف مهيب أبو زيد، مدير إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، عن تفاصيل إعلان وزارة العمل إلغاء وإيقاف نشاط 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت، إن شركات إلحاق العمالة صناعة مهمة جدا لأنها تساهم في توفير فرص عمل حقيقة أمام العمالة المصرية.

وأضاف أن هناك بعض الشركات تخرج عن الإطار القانوني لعملها، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونة ضدها.

وأشار إلى أن قانون العمل نظم عمل هذه الشركات، ووضع الضوابط وطبيعة عمل هذه الشركات.

وأكد أن الشركات المرخصة موجودة على الموقع الخاص بالوزارة ويمكن التأكد أن الشركة مرخصة من خلال التواصل مع الوزارة.