البابا ثيودروس يستقبل أكاديميين من رابطة المعاهد اللاهوتية بالشرق الأوسط

استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في المقر البطريركي بالإسكندرية مجموعة كبيرة من الأكاديميين من رابطة المعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط ATIMI ومعهد البلمند اللاهوتي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق برئاسة الأرشمندريت يعقوب أستاذ الكتاب المقدر ورئيس دير والدة الإله- البلمند.

في نص كلمته، أشار إلى الماضي اللاهوتي المجيد لكنيسة الإسكندرية وعملها الإرسالي والإنساني الحديث، مضيفًا: “أهلا بكم في مقر الكنيسة المشيخية لمدينة الإسكندر، المؤسسة من الثاني من الإنجيليين الرسول والإنجيلي مرقس. أهلاً بكم في أرض النيل، مهد المسيحية ومبدعة اللاهوت الذي قاد الكنيسة تحت السماء إلى طريق الحق، في البلد الذي عاش وعمل فيه آباء ومعلمون عظماء للإيمان، وقاموا بمسح عرش الإسكندرية الرسولي والبطريركي، مثل رئيس المجمع المسكوني الأول البابا الكسندروس، واللاهوتيون أركان إيماننا العظيم القديسين أثناسيوس وكيرلس.

نرحب بكم في أرض مصر المقدسة، التي عززت مدرستها الإسكندرية الشهيرة بواسطة بانتينوس وكليمندوس وأوريجانوس الصلة بين الإيمان المسيحي والفلسفة اليونانية, في حين أن الصحاري الشاسعة ولدت النسكية والزهد وصياغة الرهبنة بشكل نهائي وقواعدها، من خلال الكفاح الروحي لباخوميوس الكبير، أنطونيوس الكبير، القديس مكاريوس، القديسة مريم المصرية، بالإضافة إلى جيش لا حصر له من الرهبان القديسين رجالًا ونساءً.

نرحب بكم في مصر المتقية الله، المكان الذي وفر الأمان من هيرودس المتعطش للدماء إلى الرب الرضيع وأمير السلام. أتمنى أن يحكم هذا السلام دائمًا، باحترام متبادل وتعاون محب علاقات عروشي الإسكندرية وأنطاكية الرسوليين، وأيضًا العلاقات بين الكنائس وبين المسيحيين بشكل عام ... الجديرة بذلك في هذا التقليد الراسخ لآبائنا. في هذا نفكر بتفاؤل في المستقبل المأمول لأفريقيا، حيث نعمل بلا انقطاع من أجل غدٍ أفضل لأطفالها الذين يعملون بجد، والذين يغمرهم في المقام الأول نور الإنجيل وقيامة المسيح".

في رد على كلمة البابا ثيودروس أشار الأرشمندريت يعقوب رئيس دير البلمند بإسهاب إلى تاريخ معهد البلمند اللاهوتي وإلى عمله الأكاديمي. كذلك مبادرة تفعيل جمعية المعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط. وقد أعرب عن سرور جميع أعضاء المجموعة لكونهم في مصر، في أرض الآباء القديسين والرهبان القديسين وآلاف شهداء الإيمان.