السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

لليوم الثاني.. تفاعل كبير بمهرجان العلمين مع العروض الفلكلورية لقصور الثقافة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد كورنيش مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، استمرار العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية، لليوم الثاني، وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير من جمهور ورواد مهرجان العلمين مع العروض التي تقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن مشاركة ثرية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات المهرجان الكبير.

 

وواصلت الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تقديم فقرات متنوعة من أشهر رقصاتها وفنونها الاستعراضية، وعرضت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرات مميزة من التراث السكندري منها الصيادين وبنات بحري، كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عدة تابلوهات استعراضية راقصة تعكس فلكلور البدو وسيناء.

 

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والتي اختتمت بديفيليه فني شعبي للفرقتين امتزج  بأنغام فرقة التنورة التراثية على أنغام الطبلة والصاجات والمزمار، وبحضور محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

 

هذا وتواصل فرق قصور الثقافة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمدينة العلمين حتى نهاية المهرجان، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية منها أسوان والشرقية والأنفوشي وسوهاج وبورسعيد والمنيا ومطروح والأقصر وكفر الشيخ والنيل للآلات الشعبية.

 

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

مدينة العلمين الجديدة فرق الفنون الشعبية الدكتورة نيفين الكيلاني عمرو البسيوني الفنان أحمد الشافعي

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