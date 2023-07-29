السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى: يجب شرب 12 كوبًا من الماء يوميًا

شرب 12 كوبا من الماء
شرب 12 كوبا من الماء

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحالات الحرجة وكيفية حمايتهم من الحر الشديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك تأثيرًا كبيرًا لارتفاع درجات الحرارة، لأن نسبة كبيرة من الأعضاء تعمل خلال درجة حرارة معينة، وعند ارتفاع درجات الحرارة لا تتكيف بعض الأعضاء مع درجات الحرارة والذي يؤدي إلى جفاف شديد يؤثر على القلب.

وأضاف أنه لا بد من شرب 12 كوبًا من الماء يوميًا وقت ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي للجفاف وتمدد شرايين الجسم. 

وأكد أنه لا بد من فحوصات دورية لمرضي الأمراض المزمنة واستشارة الطبيب وقت ارتفاع درجات الحرارة.

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