حزب البيئة العالمى: غليان الكرة الأرضية يتسبب بتضرر الكهرباء

علق الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، على موجة الحر الشديدة التي تضرب كل دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت، إن الغليان يجتاح كوكب الأرض، مدن العالم تسجل درجات حرارة تاريخية، موضحًا أن عصر الاحتباس الحراري انتهي وبدأ عصر الغليان العالمي.

وأضاف أن هناك حيوانات أليفة هاجرت من أماكنها إلى مناطق أخرى نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، موضحًا أن الاستهلاك الخطير للوقود وراء الارتفاع التاريخي في درجات الحرارة عالميًا.

وأشار إلى أن الأزمة العالمية وصلت حتى للأنهار والغابات نتيجة التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها كل دول العالم، موضحًا أن غليان الكرة الأرضية يتسبب بتضرر خدمات رئيسية بدول العالم في مقدمتها الكهرباء.