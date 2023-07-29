"تعالوا جددوا الباسبور من مصر".. الباز يوجّه رسالة للإخوان بعد تلاعبهم ببيان الهجرة

وجّه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، دعوة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد تلاعبهم ببيان وزارة الهجرة، ومحاولة تصوير المشهد على أن الخدمة في الجيش للفقراء فقط، وأن الغني يمكنه الدفع مقابل تسوية الخدمة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "عايزين تجددوا جواز السفر، تعالوا مصر، وخلصوا القضايا المطلوبين على ذمتها، وبعدها نشوف مبادرة محمد الصغير بتجديد جواز السفر مقابل 5 آلاف دولار".

وأردف الباز: "الإخوان لا يعرفون قيمة ولا معنى الوطن، ولا يهمهم المواطنين، أو مشاكلهم، وكل ما يحملونه في أعناقهم تحريض على العنف، ومحمد الصغير الذي يسخر من المبادرة هو رجل إرهابي كتب بوقاحة منقطعة النظير، أن الدولة تحاول استنزاف المصريين في الخارج، رغم أن قرار وزارة الهجرة جاء لتلبية رغبة لدى المصريين في الخارج، ولحل مشكلة يعانون منها".

واستعرض رد أحد المواطنين على ما كتبه محمد الصغير، والتي قال فيها: "بما إني مغترب حابب أؤيدك وموافق على تجديد الباسبور بـ ٥٠٠٠ دولار، يعني كل سنة ١٦٠٠ دولار تقريبًا، يعني حوالي ١٣٠ دولارًا في الشهر، ولا حاجة، فيما عدا المطلوبين أمنيًا، لا تجدد جوازات سفرهم إلا داخل الجمهورية بعد عودتهم بسلامة الله، كل الحب لمصر وأهلها وكل الدعم لدولتنا العظيمة والقيادة وهنساند بلدنا برضا نفس وبكل محبة، إذا ولادها موقفوش جنبها مين اللي هيقف جنبها؟ الفلوس بتروح وتيجي لكن الوطن اللي بيروح مبيرجعش".

وكان محمد الصغير، كتب عبر صفحته "بشأن القرار الذي كشف عن حاجة ماسة إلى المال لا سيما الدولار، وفي ظل الظروف الصعبة، في الحصول على العملة الصعبة، وإسهامًا مني في حل الأزمة، أقترح تجديد الجواز المصري مقابل ألفي دولار، لأن كل من في الخارج انتهت صلاحية جوازاتهم، وهم أضعاف عدد المتخلفين عن التجنيد، ولأن أي أسرة فيها خمسة أفراد على الأقل، وأنا موافق على التجديد بثلاث سنوات فقط، من باب التشجيع على قبول المبادرة، وبقاء باب الاستنزاف مفتوحًا بعد انتهاء المدة، سائلًا الله ألا يمد لكم ولا يمهل".

وعقب الباز، على كلام الصغير: "الإخوان لا يحبون مصر، مصر بالنسبة لهم حفنة من تراب عفن، كما قال صنمهم الكبير سيد قطب، كلام محمد الصغير تافه، لكنه يعبر عن التيار المعادي لمصر، وما يسرونه في أنفسهم تجاه مصر".