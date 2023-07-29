بـ3 مليارات جنيه.. "مصر الوسطى" توقع عقد توصيل الكهرباء لمشروع زراعي شرق العوينات

توقع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، عقود التغذية الكهربائية لمشروع زراعة 54 ألف فدان في منطقة شرق العوينات.

وكشف مصدر بالشركة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه ومدة تنفيذ عمليات التغذية 5 شهور منذ توقيع العقد.

وأضاف المصدر، أن الشركة تقوم حاليا بعمل صيانات لجميع المهمات ولكن بشكل أقل خاصة أنهم بصدد تخفيف محدود للأحمال وفق الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يذكر أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقع في نطاق عملها 5 محافظات هي «الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد» ونجحت خلال العام المالي 2022/2023 في تحقيق المرتبة الأولى بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية فى تحصيل محاضر سرقات التيار، حيث تم تحصيل ٤٦٥ مليون جنيه حتى نهاية 30 يونيو الماضي.