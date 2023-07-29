السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال أغسطس

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات ارتفاع درجات الحرارة مع موجة الحر الشديد التي تجتاح كل دول العالم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي "، مساء اليوم السبت، إن الأيام الماضية سجلت مصر ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، موضحة أن هناك استمرارية في تسجيل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة وعلى مدار الأسبوعين القادمين.

وأضافت أنه منذ اليوم بدأت درجات الحرارة في الانخفاض نتيجة منخفض جوي ساعد على ترطيب وتلطيف درجة الحرارة على معظم الأنحاء، وانخفاض الرطوبة في معظم مناطق الغلاف الجوي.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات، موضحة أن هناك استمرارًا في ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.   

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من أغسطس سيكون أقل من حدة درجات الحرارة التي شاهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال أغسطس.

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