السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| علي الله الجمال: الرسول علّم أمته حسن التخطيط وترتيب الأمور (فيديو)

الشيخ على الله الجمّال
الشيخ على الله الجمّال

قال الشيخ علي الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ النبي صلّ الله عليه وسلم علّمنا في الهجرة حسن التخطيط وترتيب الأمور، حيث رتب الأمور ونظمها، ووضع كل شيء في المكان المناسب.

وأضاف الجمّال، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الدليل في الهجرة هو رجل من غير المسلمين استأجره النبي ليأخذه من طريق آخر ليس الطريق المعروف لأهل مكة، فاستعان بغير المسلمين في طريق الهجرة، ثم  كلّف علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه واختار الصاحب أبا بكر الصديق، كما كلّف عبدالاه بن أبي بكر أن يبلغه أخبار مكة، كما كلّف ايضًا أسماء بنت أبي بكر أن تحمل الطعام إليه، وكلف عامر بن فهيرة أن يمحو الآثار حتى لا يراها المشركون.

وتابع: “كما رتب الرسول الكريم مكان غار ثور باختياره، وفي المدة التي سيمكث فيها مع صاحبه، رغم هذا الضغط الذي تعرض له والمطاردة أيضًا من قريش، مستشهدًا بقوله تعالى: (إذ هما في الغار)”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس حسن التخطيط ترتيب الأمور نبي الرحمة

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