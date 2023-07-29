وزارة العمل: بدء التدريب التحويلي في عدد من المهن بمركز التدريب المهني ببني سويف

أعلنت وزارة العمل، عن بدء التدريب التحويلي لعام 2022/2023، بمركز التدريب المهني شرق النيل ببني سويف والمواقع التابعة له بجميع مراكز المحافظة، وذلك للذكور والإناث من عمر 18 وحتى 40 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى الدورات التدريبية المقدمة، أن يكون حاصل على مؤهل عال، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو في السنة النهائية للدراسة.

واشترطت الوزارة، ألا يكون المتقدم ممن سبق لهم تدريبهم تدريبا تحويليا، وأن يكون متفرغاً تفرغًا تامًا طوال فترة التدريب، وأن يجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب ومواقع التدريب الأخرى.

وحددت الوزارة برامج التدريب على مهن (تشغيل ماكينات "خراطة عادية، تيفريز، كشط، وتجليه"، تشكيل معادن يدوية "لحام، ميكانيكا سيارات ديزل وبنزين وكهرباء"، ميكانيكا جرارات، تكييف وتبريد، تفصيل وخياطة، مشغولات يدوية "هاند ميد").

وتتميز برامج التدريب المقدمة، بأنها مجانية، ويمنح المتدرب شهادة بنهاية التدريب يستطيع العمل بها بسوق العمل، كما يمنح زي تدريبي، وأدوات كتابية، وتنظم له زيارات ميدانية للمصانع لمساعدته على إيجاد فرصة عمل وذلك خلال فترة التدريب، وأيضا يمنح جوائز لأوائل الخريجين.

وحددت الوزارة، المستندات المطلوبة في، المؤهل الدراسي وصورة منه، البطاقة وصورة منها، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، صورة شخصية، ملف لحفظ الأوراق، وكشف طبي.

وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحا، حتى 2 ظهر، كل يوم ماعدا الجمعة، وذلك بإدارة بحوث العمالة، ومركز التدريب المهني بشرق النيل بجوار مبنى محافظة بني سويف.