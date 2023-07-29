السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء: توقفنا عن تصدير الغاز من بداية الصيف والموجة الحارة غير مسبوقة

تصدير الغاز
تصدير الغاز

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب غير معتاد على تخفيف الأحمال،  لكن هذا الوضع الذي يواجهه العالم، خلق الأزمة الحالية، ولم يتوقع أحد أن يأتي الصيف بهذا الشكل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قال يوم الخميس الماضي، أي في نهاية الشهر، إن العالم دخل في مرحلة الغليان، وهذا يعني أنه لم يكن لديه توقع بارتفاع درجات الحرارة، وإلا كان حذر قبلها.

وأكد متحدث الوزراء، أن الحكومة توقفت عن تصدير الغاز من بداية الصيف، ووضعت احتياطات استراتيجية، لكن لم تتوقع هذا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في استهلاك الطاقة.

وأوضح أن درجات الحرارة في يوليو الماضي 2022 كان شبيه بيوليو 2023 في 3 أيام فقط، وغير متصلة، وعندما تأتي الموجة الحارة متفرقة نقدر نعوض كميات الغاز التي سحبت، لكن هذا العام الموجة الحارة استمرت بشكل متواصل.

الأرصاد درجات الحرارة الوزراء

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