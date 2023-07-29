السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وعن حقيقية استمرار الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ أسبوعين مضو.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستهشد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 2 لـ 4 درجات مئوية، لتصبح درجة الحرارة 35 درجة مئوية".

وأضافت أن الأيام المقبلة ستعود درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتسجل القاهرة 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل مدينة الإسكندرية 31 درجة وتسجل محافظات الصعيد 41 درجة مئوية.

ولفتت غانم، إلى أن السبب في انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى هو وجود نشاط في الرياح وتحسن حالة الطقس بسبب امتداد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى مع مطلع شهر أغسطس، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة مرة أخرى.

وحذرت "غانم" من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

 

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37- 24 درجة مئوية

 

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 34- 23 درجة مئوية

 

درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 30 درجة مئوية

 

درجات الحرارة على شمال الصعيد 39- 28 درجة مئوية

 

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 41-28 درجة مئوية

ارتداء الملابس إرتفاع نسبة الرطوبة اسبوعين أرصاد الجوية الهيئة العامة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة الدكتورة منار غانم

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