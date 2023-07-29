زخم من الفعاليات.. مهرجان "العالم علمين" يبهر الحضور

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

وقال أحمد غنيم مراسل فضائية "الحياة"، إن هناك زخمًا كبيرًا من الفعاليات ما بين فعاليات رياضية وفنية وترفيهية، موضحًا أنه تم انتهاء فعاليات بطولة "البادل" التي بدأت يوم الخميس الماضي.

وأضاف أن هناك مشاركة من 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة، موضحًا أن هناك إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الفعاليات المختلفة والجميع منبهر بالتنظيم الجيد لجميع الفعاليات.