السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكشكى: التاريخ شاهد على أن مصر تتصدى سياسيًا ودبلوماسيًا لحماية الشعب الفلسطينى

جمال الكشكي
جمال الكشكي

أوضح جمال الكشكي، الكاتي الصحفي، أهمية الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن الدور المصري في القضية الفلسطينية واضح، ولا يمكن أن تُخطئه عين على الإطلاق عبر التاريخ". 

وأضاف الكشكي خلال مداخلة  هاتفية عبر فضائية extra news، أن القضية الفلسطينية هي أحد مرتكزات العمل السياسي المصري والعمل الدبلوماسي المصري الذي يهدف دائًما لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تفتح وتوسع دائرة الدعم للقضية الفلسطينية، على سبيل المثال الدعم الثلاثي المصري الفلسطيني الأردني، لدعم القضية والحق الفلسطيني، أو من خلال توسيع أكثر، مثلما شاهدنا في مجموعة ميونخ التي ضمت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا. 

وأكد أن التاريخ شاهد على أن مصر دائمًا ما تتصدى سياسيًا ودبلوماسيًا لحماية الشعب الفلسطيني من خلال الكثير من المحاولات التي نجحت في إيقاف جميع محاولات إسرائيل للعدوان؛ سواء على قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة اعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقود هذا الإعمار منذ عام 2021م.

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