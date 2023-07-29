السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريد شوقى.. ملك الترسو

فريد شوقى
فريد شوقى

 

لقّبه الجمهور بـ«ملك الترسو» و«وحش الشاشة» و«الملك»، لكن اللقب الذى كان يفضله من الأصدقاء هو «أبوالبنات».. إنه الفنان الراحل فريد شوقى، الذى يوافق غدا، ٣٠ يوليو، ذكرى ميلاده.

ولد «وحش الشاشة» فريد شوقى فى حى السيدة زينب، ونشأ وترعرع فيه، ما جعله قادرًا على تجسيد الأفلام الشعبية، وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الناصرية عام ١٩٣٧ وهو فى الخامسة عشرة، ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم.

التحق «ملك الترسو» بعدها بمعهد التمثيل، وتوسط له والده لدى بعض العاملين بفرقة «مسرح رمسيس» لأن يعمل فى المسرح، وهناك التقى حسين رياض وأحمد علام وفاخر فاخر، وغيرهم.

وعندما شاهده الفنان يوسف وهبى وهو يمثل فى إحدى مسرحيات المعهد، أسند إليه دورًا فى فيلم «ملاك الرحمة» مع الفنانة فاتن حمامة عام ١٩٤٧، ليبدأ رحلته مع السينما والمسرح.

تألق فريد شوقى كممثل ومنتج وكاتب سيناريو، ووصل رصيده الفنى إلى ٤٠٠ فيلم، إضافة إلى أعماله التليفزيونية والمسرحية، وغطت شعبيته العالم العربى، كما عمل مع أكثر من ٩٠ مخرجًا ومنتجًا.

تزوج «وحش الشاشة» خمس مرات، وأنجب ٥ فتيات، هن: «منى» من الفنانة زينب عبدالهادى، و«ناهد» و«مها» من الفنانة هدى سلطان، و«عبير» و«رانيا» من سهير ترك.

 

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة