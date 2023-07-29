فريد شوقى.. ملك الترسو

لقّبه الجمهور بـ«ملك الترسو» و«وحش الشاشة» و«الملك»، لكن اللقب الذى كان يفضله من الأصدقاء هو «أبوالبنات».. إنه الفنان الراحل فريد شوقى، الذى يوافق غدا، ٣٠ يوليو، ذكرى ميلاده.

ولد «وحش الشاشة» فريد شوقى فى حى السيدة زينب، ونشأ وترعرع فيه، ما جعله قادرًا على تجسيد الأفلام الشعبية، وحصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الناصرية عام ١٩٣٧ وهو فى الخامسة عشرة، ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم.

التحق «ملك الترسو» بعدها بمعهد التمثيل، وتوسط له والده لدى بعض العاملين بفرقة «مسرح رمسيس» لأن يعمل فى المسرح، وهناك التقى حسين رياض وأحمد علام وفاخر فاخر، وغيرهم.

وعندما شاهده الفنان يوسف وهبى وهو يمثل فى إحدى مسرحيات المعهد، أسند إليه دورًا فى فيلم «ملاك الرحمة» مع الفنانة فاتن حمامة عام ١٩٤٧، ليبدأ رحلته مع السينما والمسرح.

تألق فريد شوقى كممثل ومنتج وكاتب سيناريو، ووصل رصيده الفنى إلى ٤٠٠ فيلم، إضافة إلى أعماله التليفزيونية والمسرحية، وغطت شعبيته العالم العربى، كما عمل مع أكثر من ٩٠ مخرجًا ومنتجًا.

تزوج «وحش الشاشة» خمس مرات، وأنجب ٥ فتيات، هن: «منى» من الفنانة زينب عبدالهادى، و«ناهد» و«مها» من الفنانة هدى سلطان، و«عبير» و«رانيا» من سهير ترك.