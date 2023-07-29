أسامة السعيد: استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية تجسيد لدعم القضية

ثمّن الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية، قائلًا: "إن هذه الاستضافة تجسيد جديد لاهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ودعمها المطلق وغير المحدود للقضية الفلسطينية في كل المراحل وكل تحولات مسار هذه القضية".

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحدٍ كبير للغاية في ظل حكومة إسرائيلية أكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية تفرض المزيد من التحديات في مواجهة مشروع الدولة الفلسطينية ومزيدًا من الاستفزازات في المناطق المقدسة، خاصة في القدس الشريف، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، المداهمات المستمرة والمتواصلة للمخيمات الفلسطينية، سقوط العديد من الشهداء والضحايا لمحاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف بممارسة أقصى درجات العدوان والاعتداء على المقدسات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه انطلاقًا من كل ذلك تأتي لحظة المبادرة من أجل الوحدة والتماسك وإعادة اللُحمة الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول التي قدمت دعمًا لهذا المسار منذ عام 2007م.