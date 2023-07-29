السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية تجسيد لدعم القضية

أسامة السعيد
أسامة السعيد

ثمّن الدكتور أسامة السعيد،  الكاتب الصحفي، استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية، قائلًا: "إن هذه الاستضافة تجسيد جديد لاهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ودعمها المطلق وغير المحدود للقضية الفلسطينية في كل المراحل وكل تحولات مسار هذه القضية". 

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحدٍ كبير للغاية في ظل حكومة إسرائيلية أكثر تطرفًا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية تفرض المزيد من التحديات في مواجهة مشروع الدولة الفلسطينية ومزيدًا من الاستفزازات في المناطق المقدسة، خاصة في القدس الشريف، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، المداهمات المستمرة والمتواصلة للمخيمات الفلسطينية، سقوط العديد من الشهداء والضحايا لمحاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف بممارسة أقصى درجات العدوان والاعتداء على المقدسات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح  أنه انطلاقًا من كل ذلك تأتي لحظة المبادرة من أجل الوحدة والتماسك وإعادة اللُحمة الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول التي قدمت دعمًا لهذا المسار منذ عام 2007م.  

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة