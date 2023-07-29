بعد القمة الروسية الإفريقية.. عكاشة: مصر قادرة على صياغة موقف متوازن دوليًا

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على اجتماع القمة الروسية الإفريقية بحضور الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك أهمية للقمة الروسية الإفريقية وتوقيتها، لأنه الآن تعتبر القارة الإفريقية منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي تنقل الصوت الإفريقي في كافة المحافل الدولية وحريصة بشكل كبير على تكوين شراكات كبري مع القارة الإفريقية.

وأضاف أن هذه القمة فارقة أن العالم يمر بأوضاع استثنائي على أصعدة مختلفة ومنها الوضع الاقتصادي العالمي والحالة الاقتصادية التي تجعل تنشيط مثل هذه الشراكات تخدم مصر ودول القارة.

وأشار إلى أن هناك حزمة من المكاسب ستحصل عليها مصر والقارة الإفريقية من هذه اللقاءات، موضحًا أن مصر قادرة على صياغة موقف متوازن مبكرًا على المستوى الدولي ومع كافة الأطراف.